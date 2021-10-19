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Стала известна стоимость AirPods с защитой от воды

, 08:40

Стала известна стоимость AirPods с защитой от воды

Компания Apple раскрыла стоимость AirPods третьего поколения. Наушники появятся в продаже 26 октября. 

AirPods третьего поколения получили новый дизайн, напоминающий AirPods Pro. Однако это единственные наушники Apple с защитой от воды. Также они поддерживают пространственное звучание, быструю зарядку и могут подключаться к магнитной зарядке MagSafe для iPhone. Время работы AirPods от одного заряда составляет шесть часов, с кейсом оно увеличивается до 30 часов.

Стоимость новых AirPods составляет 16.490 рублей. AirPods второго поколения стоят 12.490 рублей. Также в продаже появится версия AirPods Pro с кейсом, поддерживающим MagSafe (разъём питания для ноутбуков компании Apple) за 25.000 рублей.

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