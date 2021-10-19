Шведский парламентарий Валльмарк заявил о связи роста цен на газ в Европе с «влиянием» «Газпрома» на энергорынок

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19 октября 2021, 08:10

Швеция, фото: pixabay.com

Шведский парламентарий Ханс Валльмарк назвал одной из причин роста цен на газ в Европе «влияние», которое российская компания «Газпром» якобы оказывает на энергетический рынок.

Ханс Валльмарк в обращении к министру энергетики и информационных технологий Швеции Андерсу Игеману отметил, что резкий рост цен на газ в Европе сказался на цены на энергоносители в последние недели, в том числе в Швеции, - передает RT.

Валльмарк также отметил, что Евросоюз всё чаще выступает «против хаоса на рынке», который якобы возникает тогда, когда один и тот же поставщик является игроком, контролирующим как саму добычу газа, так и сеть трубопроводов и запасы природного газа.

«Это обстоятельство может быть использовано в различных целях, включая оказание влияния на рынок. Типичный пример — это «Газпром», — подчеркнул депутат риксдага.

Парламентарий задал вопрос министру, не намерен ли он призвать ЕС к принятию мер, направленных на то, чтобы рост цен на газ в Европе не происходил из-за «влияния» на энергетический рынок «Газпрома».

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