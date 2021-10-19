Зеленский заявил о заинтересованности встретиться с Путиным в любом формате

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19 октября 2021, 07:55 Источник: РБК

В. Зеленский, фото офиса президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным в любом формате. Зеленский в интервью телеканалу ICTV вновь заявил, что «Украина заинтересована во встрече с российским лидером», а он готов к любой встрече с президентом РФ.

Украинский лидер добавил, что ждет конкретные шаги по этому вопросу от России и полагает, что возможная встреча может произойти. «Думаю, что процент того, что состоится встреча, зависит от России. ...Думаю, что шансы для этого есть», — заявил Зеленский.

Украинский лидер также сообщил о шансах провести встречу «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия и Франция). Как он уверяет, Украина готова к подобной встрече. «На сегодня Германия, Франция и Украина — это точно — заинтересованы во встрече в «нормандском формате», — подчеркнул Зеленский.

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