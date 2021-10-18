Активная вакцинация и доверие к властям стали секретами успеха скандинавских стран в борьбе с COVID-19

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18 октября 2021, 18:30 Источник: Новая газета

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Дания стала первой страной ЕС, отменившей все ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Произошло это еще 10 сентября. Датчане спокойно ужинают в ресторанах, свободно встречаются компаниями и ходят на концерты. В Швеции сейчас наблюдается подобная картина. Похоже, что пандемия COVID-19 все же может иметь свое завершение.



Дания является одним из европейских лидеров по темпам вакцинации. Здесь уже привито более 75% жителей страны.

Сначала прививали пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями, затем всех остальных. Старт вакцинации по группам был дан еще зимой.



С 6 апреля Дания ввела так называемые коронапасы — сертификаты с QR-кодом, подтверждающие, что их владельцы привиты или переболели в течение последних 180 дней. Их обладатели получали дополнительные права. Они, к примеру, могли посещать салоны красоты и рестораны, в тот момент еще закрытые для остальных. Сейчас все это осталось в прошлом. В конце августа министерство здравоохранения Дании признало, что коронавирус больше не является «критической угрозой для общества» и постановило отменить все ограничения с 10 сентября.



Швеция поначалу выбрала особый путь. Пока во всех странах закрывали школы, детские сады, рестораны и торговые центры, в стране все работало, и были введены лишь минимальные ограничения — например, на количество человек внутри помещения. Главный эпидемиолог страны Андерс Тагнелль сделал ставку на формирование коллективного иммунитета: в начале эпидемии инфекционист обещал, что жители Стокгольма уже в мае станут устойчивы к вирусу. В итоге смертность от COVID-19 в Швеции в расчете на 100 тысяч человек оказалась ниже, чем в США, Великобритании и Франции, но внушительно превысила показатели смертности у соседей — в Дании, Норвегии и Финляндии.



Зимой 2021 года правительство страны рекомендовало носить маски, перейти на удаленный режим работы и ограничило численность любых собраний до восьми человек. В итоге 29 сентября в Швеции сняли все ограничения. В настоящее время в Швеции вакцинировано 66% жителей.



В марте 2020 года профессор Майкл Петерсен, занимающийся исследованиями в сфере политической психологии вместе с коллегами из нескольких крупнейших университетов Дании решил принять участие в проекте Hope («Надежда»). Результаты исследований должны были помочь правительству лучше общаться со своими гражданами и доносить до них информацию.



«Ключевым фактором доверия к вакцине является уровень доверия к системе здравоохранения. В первую очередь из-за этого в разных странах отличается степень готовности вакцинироваться. В Дании традиционно высокий уровень доверия к институтам власти», - заявил профессор.



В марте 2020 года Дания объявила локдаун, закрыв все образовательные учреждения и переведя часть людей на удаленную работу. При этом правительство сразу подчеркнуло беспрецедентность таких мер.



«Это будет иметь громадные последствия, но альтернатива еще хуже», - говорил премьер-министр страны Метте Фредериксен. Правительство отметило необходимость ограничительных мер: защитить в первую очередь не себя, а наиболее уязвимые группы населения. По словам Петерсена, именно такая этическая установка наиболее близка датчанам.



Важную роль сыграло поведение оппозиции. Ограничительные меры и вакцинация никогда не были предметом дискуссий правящего большинства и оппозиционных партий, их необходимость никто из видных политиков не ставил под сомнение.



«И конечно, важно то, как общалось министерство здравоохранения. Была сделана ставка на максимальную прозрачность, когда чиновники в том числе говорили о сложностях и признавали свои ошибки», - отметил Петерсен.



По его мнению, в большой стране вроде США или России добиться такого же эффекта, как в Дании, будет невозможно: желание защитить ближнего базируется на чувстве общности, которого достичь сложнее, когда в обществе слишком много разных социальных групп.





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