Нарушение прав уйгуров в Синьцзяне сравнили с Холокостом

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18 октября 2021, 17:44

Президент США Джозеф Байден выступил в Коннектикуте в Центре имени Томаса Додда с речью, посвящённой Нюрнбергскому процессу. По словам главы Белого дома, в мире до сих пор совершаются преступления против прав человека. Суд над нацистами показал, что правду нужно находить и документировать её. В дальнейшем это позволит сохранить истину для потомков.



Одним из ярких примеров нарушения прав человека, по мнению Байдена, является китайский регион Синьцзян. Проживающие в нём уйгуры преследуются китайскими властями за свои взгляды. В Белом доме не раз говорили о наличии в данной северо-западной провинции КНР лагерей для перевоспитания уйгуров, в которых происходят нарушения их прав.



Резкие заявления американского президента были сделаны после вступления США в Совет ООН по правам человека. Вашингтон через данную международную организацию намерен привлечь внимание мира не только к китайским проблемам, но и вопросам Афганистана, Сирии, Израиля. Эксперты признают, что отсутствие США в совете привело к усилению роли Китая. Пекину удалось усыпить бдительность европейских чиновников к своим проблемам и перестроить работу ООН соответствии с внешнеполитической доктриной. По этой причине диалог государств, который и без этого оставался напряжённым, может стать ещё более проблемным.





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