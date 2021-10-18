Польшу накажут за попытку переписать договор с ЕС

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18 октября 2021, 16:15

На 19 октября в Страсбурге назначено заседание Европейского парламента. Чиновники ЕС обеспокоены решением Конституционного суда Польши о приоритете законов государства над европейскими нормами.



Польшу будет представлять премьер-министр Матеуш Моравецкий. Он настроен решительного и готов предложить ЕС новый договор. Конфликт между сторонами имеет далёкие корни. В 2017 году Европейская комиссия начала расследовать нарушения европейского права, совершаемые польскими властями. Но Варшава не шла на уступки, а демонстрировала исключительную самостоятельность. Планы о пересмотре договора с ЕС, по мнению заместителя главы дипломатии Павла Яблоньского, помогут европейской интеграции выбрать правильный путь. Дипломат считает, что европейские законы нарушаются не только в Польше, но и в других государствах союзного образования.



Споры Брюсселя с Варшавой протекают из-за политических мотивов. В Польше у руля находятся консерваторы, а в Европе правят либералы. Европейские чиновники могут загнать Польшу в угол. Поставив Варшаву перед выбором «деньги или верховенство закона», она выберет первое. Нидерланды уже попросили Европейскую комиссию остановить финансирование польских проектов. Польские дипломаты и политики пытаются увести внимание европейских коллег в сторону России и поставок газа в Европу.





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