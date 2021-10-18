Лукашенко подключился к решению проблемы высокой заболеваемости коронавирусом

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18 октября 2021, 13:57

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Хансу Клюге побывал с рабочим визитом в Минске. Зарубежный чиновник указал на рост заболеваемости коронавирусом в Белоруссии и порекомендовал правительству усилить меры борьбы с ним.



Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил Клюге за ведение диалога с Минском. Многие международные организации из-за сложного политического кризиса в стране отказались от контактов. Минздрав республики стал публиковать данные о количестве заболевших и умерших от коронавируса белорусов, коечном фонде и запасе медицинских ресурсов. Если по официальным данным в сутки в стране заболевает более 2 тысяч человек, то по неофициальным каналам известно о росте заболеваемости до 3 тысяч белорусов. Врачи на анонимных условиях рассказывают о переполненных больницах, в которых лечат пациентов с коронавирусной инфекцией. Система здравоохранения уже не справляется с нагрузкой. В некоторых больницах остановлена плановая помощь.



Отрицание высокого роста заболеваемости коронавирусом связана с тем, что Лукашенко в первое время не признавал опасность вируса. Его рекомендации по лечению COVID-19 походами в баню и работой на тракторе стали мемами. Но теперь в стране стало не до шуток.

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