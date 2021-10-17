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Зеленский подтвердил наличие зарубежных компаний до президентства

, 22:46 Источник: РИА Новости

Зеленский подтвердил наличие зарубежных компаний до президентства
Владимир Зеленский, фото: Volodymyr Zelensky/Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал свою причастность к офшорным компаниям. Соответствующая информация появилась в так называемом «досье Пандоры» - масштабном расследовании Международного консорциума журналистов (ICIJ).

«Ну, честно говоря, сюжет не очень. Это я вам как профессионал говорю. Почему? Потому что, во-первых, ничего нового. Это было для меня как дежавю. В 2019-м году все то же самое кино я видел на каналах олигарха (экс-президента Петра) Порошенко, который показывал, потому что понимал, что против меня ничего нет, грязи никакой нет», - высказал политик.

Зеленский пояснил, что во времена правления Виктора Януковича «все структурировали свой бизнес, особенно, бизнес связанный с телевидением, со СМИ». Украинский лидер отметил, что «все каналы имели компании за границей». По его словам, все знают, что до президентства он занимался кино и телевидением.

«Мы, лично я построил, без бюджетов, без государства построил бизнес в Украине с нуля. Отмыванием в 2012 году никаких денег и с 2012 года, и с 2001, и с 2019 года не занимался ни я, ни один член студии "Квартал 95". Мы занимались исключительно творчеством», - добавил он.

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