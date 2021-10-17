Украинского дипломата нашли мертвым на собственной даче в Киеве

СМИ со ссылкой на информационные источники сообщили, что 16 октября на даче в Киеве обнаружили тело 60-летнего дипломата. Умершего владельца частного дома нашла домработница.
«Тело мужчины обнаружили в субботу, 16 октября, утром на даче на Осокорках. Сначала речь шла об убийстве с признаками насильственной смерти. Но уже потом, в официальной сводке, полиция сообщила, что произошел несчастный случая», - передает РИА Новости.
Имя погибшего в Министерстве иностранных дел Украины и в полиции не раскрывают, а также не комментируют слухи из Интернета о признаках насильственной смерти дипломата.
В свою очередь, пресс-офицер киевской полиции Анна Зубарева рассказала, что мужчина упал с лестницы в собственном доме, где проживал один, затем поднялся и направился в комнату на втором этаже, где уже без признаков жизни его обнаружила домработница.
По результатам судмедэкспертизы, причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма.
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство» с пометкой «несчастный случай».
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