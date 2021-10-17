Вьетнам начал применять «Спутник V» для вакцинации населения против коронавируса

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17 октября 2021, 12:17 Источник: Туой че

вакцина "Спутник V", Luis Barron/Keystone Press Agency

Сегодня стало известно, что Вьетнам приступил к использованию препарата "Спутник V" в рамках продолжающейся общенациональной кампании вакцинации местного населения против коронавируса нового типа.

Согласно последней информации, российская вакцина к настоящему моменту поступила в три прививочных пункта, которые действуют в Хошимине.

Напомним, Вьетнам 29 сентября получил первую коммерческую партию "Спутника V" в количестве 739 тысяч доз, которую поставили в республику в соответствии с трехсторонним соглашением между РФПИ, вьетнамским многопрофильным холдингом SOVICO Group и ведущей местной фармацевтической компанией страны Vabiotech. Согласно этому контракту, в период до июня 2022 года Вьетнам получит 40 миллионов доз российской вакцины.

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