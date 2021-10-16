Яценюк: Украинская власть нанесла миллиардные убытки гражданам Украины, не закупив газ у России своевременно

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16 октября 2021, 21:59

Экс-премьер Украины А. Яценюк, фото: twitter.com/Yatsenyuk_AP

Киев потерял миллиарды долларов, не закупив газ у России, пока он резко не подорожал. Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что нынешняя украинская власть не закупила газ своевременно, когда цена была не столь высокой, и теперь убытки украинцев оцениваются в пять миллиардов долларов.

Как считает Яценюк, газ нужно было покупать когда он стоил 250 долларов. Он отметил, что не все страны могли сделать запасы газа, посколько не имеют хранилищ. В Украине газовые хранилища одни из наибольших в Европе.

По данным политика, счетах компании "Нафтогаз-Украина" было два миллиарда долларов, и на них можно было купить много газа и закачать в хранилища. "Это не было сделано, и за это несет персональную ответственность украинская власть", - пояснил Яценюк.

В эфире телеканала "Украина 24" бывший премьер сказал, что сейчас "из карманов украинцев возьмут пять миллиардов долларов, убытки государства из-за того, что газ не купили вовремя".

Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы.

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