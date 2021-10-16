В Китае могут запретить все частные инвестиции в СМИ

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16 октября 2021, 13:10

Фото: pixabay.com

В КНР обсуждается идея о возможном запрете частных инвестиций в СМИ, включая онлайн-издания. В случае, если это произойдет, все вложения в информационные агентства, медиагруппы, радио-или телевизионные компании и сайты онлайн-новостей могут осуществляться только государственными компаниями.



Помимо этого, в проекте содержится запрет на участие «негосударственного капитала» в «проведении новостных форумов или вручении наград». Ранее это служило хорошим финансовым подспорьем для многих частных компаний в сфере СМИ.



Отметим, что с 2005 года в Китае и так действовали ограничения на частный капитал в СМИ, но они затрагивали традиционную печать и телевидение, оставляя возможность для маневра частным онлайн-СМИ. Впрочем, с 2017 года от поставщиков онлайн-контента стали требовать введения в число миноритарных акционеров финансистов, поддерживаемых государством, и предоставления им права голоса. В числе тех, кому пришлось пойти на такие уступки, оказались, например, компания Weibo и владелец TikTok компания ByteDance.



В список «негативных отраслей», инвестиции в которые частному бизнесу противопоказаны в Китае, уже входят политические, экономические, военные или дипломатические организации, а также «основные социальные, культурные, технологические, медицинские, образовательные, спортивные и другие услуги».





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