Захарова отметила Германию, понимающую, что «Северный поток — 2» - это гарант энергетической безопасности Европы

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15 октября 2021, 20:51 Источник: РИА Новости

Мария Захарова, MFA Russia, globallookpress.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила Германию, понимающую, что газопровод «Северный поток — 2» - это гарант энергетической безопасности Европы. Дипломат отметила, что «чем меньше времени остается до полного ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2», тем выше градус медийной и политической истерии в отдельных регионах западного полушария».

Мария Захарова написала в своем Telegram-канале, что «Северный поток — 2» является гарантом энергетической безопасности Европы и фактором инфраструктурной стабильности, а призывы ряда политиков на Западе его «остановить» - нерыночные элементы конкурентной борьбы.

Про киевских политиков и их влажных энергетических фантазиях Захарова писать не стала, поскольку там истерика - состояние перманентное. Захарова напомнила, что на днях бывший премьер-министр Польши Ежи Бузек заявил, что у Европы остался «последний шанс» остановить «Северный поток — 2».

Премьер Великобритании Борис Джонсон полагает, что Россия намеренно уменьшила поставки газа в ЕС, чтобы заставить Евросоюз одобрить строительство газопровода «Северный поток — 2».

«Они не только наносят вред экономике, они еще и сомнительны с морально-этической точки зрения» - заявила Захарова.

Как отметила дипломат, «хорошо, что, несмотря на довольно сильное давление извне, в Германии это, похоже, понимают».

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