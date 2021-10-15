Парламент ЦАР поблагодарил главу СОМБ и российских инструкторов за возвращение мира

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15 октября 2021, 21:15

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Президент Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов получил грамоту от главы Национальной ассамблеи Центральноафриканской Республики Симплиса Матье Саранджи. Торжественная церемония состоялась в Банги.

Награда вручена в качестве благодарности руководителю российских инструкторов за помощь в подготовке правительственной армии (FACA) и возвращении мира в ЦАР. На мероприятии присутствовали члены общественных организаций, депутаты и высокопоставленные чиновники.

«В борьбе, которую наш народ в течение нескольких лет ведет с помощью вооруженных сил (FACA), а также сил обороны и безопасности (FDS) против террористов, деятельность российских инструкторов продемонстрировала эффективность, особенно в процессе отвоевания большей части территорий, занятых боевиками», — говорится в грамоте.

Симплис Матье Саранджи лично выразил искренние поздравления за храбрость, а также неизменную поддержку в продолжении благородной миссии на территории страны.

Александр Иванов в свою очередь поблагодарил официальных лиц правительства и народа республики за доверие. Он уверен, что сотрудничество между РФ и ЦАР «будет только крепнуть».

Российские инструкторы, которых иностранные журналисты приписывают к «ЧВК Вагнера», прибыли в Центральноафриканскую республику по приглашению властей для формирования и обучения национальной армии. В итоге солдатам удалось не только отбить атаку конгломерата экстремистских группировок «Коалиция патриотов за перемены» на Банги во время президентских выборов, но и вернуть под контроль большую часть территории, занятых боевиками.

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