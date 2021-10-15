Источник в МИД Кабо-Верде подтвердил, что Украина звонила по поводу Натальи Поклонской

Источник в МИД Кабо-Верде подтвердил, что Украина звонила властям республики по поводу назначенной послом РФ в стране Натальи Поклонской. Информатор подчеркнул, что у Киева нет шансов добиться ее экстрадиции.
Президент РФ Владимир Путин назначил бывшего прокурора Крыма, экс-депутата Госдумы Наталью Поклонскую послом России в республике Кабо-Верде.
После этого пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил, что ведомство обратилось к властям африканской республики по поводу "преступной деятельности" Поклонской, обвинив ее в госизмене в связи с работой в Крыму. Также бывший замгенпрокурора Украины Гюндуз Мамедов заявил, что Киев займется подготовкой документов на "экстрадицию" Поклонской после ее назначения российским послом в Кабо-Верде.
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