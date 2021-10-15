Джо Байден добился успехов в борьбе с COVID-19, но его партия может проиграть выборы

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15 октября 2021, 19:00 Источник: Коммерсантъ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Число не получивших вакцину жителей США снизилось с июля этого года на 44%. Несмотря на это, президент страны Джо Байден заявил, что «66 млн невакцинированных людей — это по-прежнему непозволительно много». По числу заразившихся коронавирусом США остается мировым лидером. Эксперты уверены, что противники действующей власти будут использовать любые ее промахи в борьбе на выборах в Конгресс в следующем году.



Джо Байден сообщил, что его администрации удалось добиться больших успехов в борьбе с пандемией и ускорить ход вакцинации. Так, число ежедневных заражений в стране снизилось на 47%, число госпитализаций — на 38%. В 39 штатах заболеваемость идет на спад, в 38 штатах сокращается процент случаев с осложнениями, приводящими к госпитализации.



В то же время за последние 28 дней вирус диагностировали у более чем 3 млн американцев, более 50 тыс из них скончались. В администрации президента США заявили, что продолжат ужесточать меры по преодолению пандемии.



Отмечается, что уже в ближайшее время ответственные за допуск лекарств и вакцин ведомства одобрят вакцинацию для детей от 5 до 11 лет. По словам Байдена, вскоре будет одобрено и применение препаратов для повторной вакцинации, которыми американцев обеспечат бесплатно. Министерство труда США в скором будущем утвердит требование по обязательной вакцинации в отношении компаний со штатом свыше 100 человек.



Реализовать все предложенные инициативы Байдену будет непросто. Сопротивление оказывают как отдельно взятые американцы, считающие обязательную вакцинацию ущемлением их свобод, так и целые организации и даже штаты.



Так, губернатор Техаса Грег Эббот запретил введение обязательной вакцинации в организациях на уровне штата. В результате компании в Техасе, которые работают на федеральное правительство, стали заложниками юридической коллизии - двух противоречащих друг другу требований.



По данным Fox News, неоднозначная оценка мер администрации Джо Байдена по борьбе с коронавирусом привела к недавнему падению его рейтинга одобрения до 38%. Происходящее может повлиять и на позиции всей Демократической партии, которые придется отстаивать в ходе партийной борьбы на промежуточных выборах в Конгресс в 2022 году.



Эксперты отмечают, что в любое время, когда происходит пандемия или стихийное бедствие, оппозиция использует это против власти на выборах, и оппоненты Демократической партии непременно воспользуются ситуацией с коронавирусом для политической борьбы.





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