Появились новые Apple Watch 7

Компания Apple начала продажу новых умных часов в России. Об этом сообщается на сайте Apple.
В актуальную серию электронных часов входят модели 41 и 45 миллиметров. Цена базовых смарт-часов составила 36 990 рублей, вариант с корпусом на 45 миллиметров обойдется в 39 490 рублей. На американском сайте Apple появились модели с поддержкой передачи данных по сотовой связи, в России доступны только версии с Wi-Fi.
Как стало известно с сайта интернет-магазина, часы недоступны для моментальной покупки. Если заказать Apple Watch 7 на старте продаж, то компания обещает доставить их в центральные регионы страны к началу декабря.
Apple Watch 7 отличаются от смарт-часов предыдущего поколения дисплеем увеличенного размера и наличием новых циферблатов. Кроме флагманских часов в интернет-магазине компании доступны Apple Watch SE и Apple Watch 3.
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