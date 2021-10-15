Талибы осудили теракт в шиитской мечети в Кандагаре во время пятничной молитвы

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15 октября 2021, 17:36

фото: pixabay.com

Руководство запрещенного в России из-за признания террористическим движения "Талибан" осудило теракт в шиитской мечети в Кандагаре. Теракт в мечети "Имам Баргях", известной также как мечеть "Биби Фатимы", произошел во время пятничной молитвы. В результате теракта погибли 37 человек и 70 человек ранены.

Замминистра информации и культуры Афганистана Забиулла Муджахид сообщил, что руководство "Талибана" дало распоряжение силам безопасности найти виновных и привлечь их к ответственности.

По словам афганского чиновника "Исламского Эмирата" (так называют талибы свое правительство), талибы осудили нападение на мирных граждан в мечети в Кандагаре и назвали это тяжким преступлением.

Афганское агентство ToloNews со ссылкой на очевидцев передало, что напавших на мечеть было трое, они сначала стреляли по молящимся, а затем совершили три самоподрыва.

BBC News информирует о 37 жертвах и 70 пострадавших и цитирует очевидцев, которые сообщили о взрыве одного смертника при входе в мечеть и еще двоих - внутри здания.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за теракт в Кандагаре, - передает "Интерфакс".

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