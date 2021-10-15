Москва и Анкара начали военный торг за сирийскую территорию

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15 октября 2021, 11:32

Россия и Турция заметно усилили тон взаимных обвинений относительно плана борьбы с сирийскими боевиками.



Официальные власти Дамаска ранее заявили о готовности оттеснить военизированные формирования курдов от своей границы. В Москве положительно оценили стремления сирийского правительства, однако напомнили, что на территории республики всё ещё сконцентрировано большое количество террористов, контролируемых турецкими властями. Любые действия Анкары на территории Сирии должны проводиться с сохранением института суверенитета республики, сказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.



Президент Турции Реджеп Эрдоган ранее заявлял о готовности оказывать помощь официальным властям Сирии по устранению существующих угроз. Во время последней встречи президентов Турции и России тема Сирии была затронута вскользь. Стороны требуют соблюдения подписанных в 2019 и 2020 годах соглашений, где указывались зоны действий России и Турции. Чтобы исключить перестрелку военных, президенту России Владимиру Путину придётся ещё не раз договариваться с турецким коллегой о размене территориями.



Своим нахождением в Сирии Анкара стремится показать другим игрокам Ближнего Востока и Северной Африки готовность к диалогу. Речь идёт прежде всего о Египте и Объединённых Арабских эмиратах.





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