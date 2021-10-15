Мужчина получил послание в бутылке, которое бросил в море 24 года назад

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15 октября 2021, 10:10 Анастасия Иванова

Житель Манчестера получил послание в бутылке, которое сам бросил в море 24 года назад. Тогда ему было шесть лет. Алекс Меллинг рассказал, что листал ленту местного сообщества в Facebook и внезапно увидел пост, в котором упоминалось его имя.



В посте мужчина по имени Рекс Уинтер написал, что этим летом его дети нашли письмо в бутылке на «отдаленном острове в Шотландии». Рекс сообщил, что послание выглядело старым и, судя по всему, было написано ребенком. В письме упоминалось лишь имя Алекс и адрес — Гилберт-стрит, 27, Хиндли. Уинтер сказал, что его дочь отправила по этому адресу письмо, но не получила ответа. Он предположил, что хозяин послания мог переехать, и в доме теперь никто не живет. «Уж не знаю, пять лет этой бутылке или 30, но я уверен, Алексу было бы интересно, что с ней стало», — заключил Рекс Уинтер и отметил, что хотел бы, чтобы отправитель получил послание обратно.



Алекс связался с Рексом. В итоге письмо в бутылке переслали отправителю. В посылку вложили еще и бутылку виски Jack Daniels.

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