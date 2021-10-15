Талибы не боятся ковида

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15 октября 2021, 09:51 Анастасия Иванова

Никто из членов делегации «Талибана» (запрещенное движение в РФ) не надел маски на переговоры в Анкаре. Переговоры прошли в четверг, 14 октября. Об этом свидетельствуют кадры, которые были опубликованы в Телеграмм-канале РИА Новости.



Агенство отмечает, что данная ситуация спровоцировала не только критику, но и шутки, что талибы не боятся коронавируса.



Делегация во главе с исполняющим обязанности министра иностранных дел движения Амир Ханом Моттаки прибыла в Турцию по официальному приглашению министра иностранных дел страны Мевлюта Чавошоглу. Талибы и турецкие власти проведут переговоры по вопросам, «представляющим взаимный интерес». В частности, по улучшению отношений, сотрудничеству в сферах торговли, гуманитарной помощи, миграции и авиатранспорту.

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