Талибы не боятся ковида

Никто из членов делегации «Талибана» (запрещенное движение в РФ) не надел маски на переговоры в Анкаре. Переговоры прошли в четверг, 14 октября. Об этом свидетельствуют кадры, которые были опубликованы в Телеграмм-канале РИА Новости.
Агенство отмечает, что данная ситуация спровоцировала не только критику, но и шутки, что талибы не боятся коронавируса.
Делегация во главе с исполняющим обязанности министра иностранных дел движения Амир Ханом Моттаки прибыла в Турцию по официальному приглашению министра иностранных дел страны Мевлюта Чавошоглу. Талибы и турецкие власти проведут переговоры по вопросам, «представляющим взаимный интерес». В частности, по улучшению отношений, сотрудничеству в сферах торговли, гуманитарной помощи, миграции и авиатранспорту.
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