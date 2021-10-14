Депутат Волошин заявил, что главе СБУ придется «ползти на коленях в Москву» из-за недостатка электроэнергии

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14 октября 2021, 20:35

флаг Украины, фото: Volodymyr Tarasov/Global Look Press

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Олег Волошин прокомментировал информацию о том, что на двух из трех ТЭС украинской государственной компании «Центрэнерго» не хватает угля. Его осталось только на несколько дней работы.

Волошин напомнил, что лидер партии «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктор Медведчук пытался договориться о поставках угля с Донбасса на украинские электростанции, но глава СБУ Иван Баканов «в пафосных терминах, которым позавидовал бы экс-президент Украины Петр Порошенко» говорил, что политик посадил страну на «крючок зависимости от России». Теперь он будет вынужден «ползти на коленях в Москву» из-за недостатка электроэнергии, отметил депутат.

«Похоже, в самое ближайшее время ему [Баканову] и соратникам по власти придется на коленях ползти в Москву, чтоб оставшиеся без света и тепла граждане не повесили на крючках их. Или думают сбежать в квартиры в Лондоне?» - написал Волошин в Facebook.

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