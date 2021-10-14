Между Индией и Китаем назревает серьёзный пограничный конфликт

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14 октября 2021, 16:18

Последние переговоры между Пекином и Дели не принесли положительных результатов. Страны не готовы разводить войска на линии контроля, которая заменяет границу в Гималаях.



Американские обозреватели считают данный участок новым районом столкновения Китая с соседом. Ранее таким же районом признавали Тайвань. Индия попыталась обратиться за помощью в новый военный союз QUAD, куда она сама входит совместно с США, Японией и Австралией. Но индийские политики уже убедились, что на помощь партнёров в споре с Китаем рассчитывать не приходится.



Китайские военные регулярно отправляют к Тайваню бомбардировщики и десант для проведения учений. Но, как утверждают эксперты, проблема вырвется на поверхность не у тайваньской границы, а в Гималаях. Там линия разграничения между Индией и Китаем установлена в 1962 году. Однако вокруг неё постоянно возникают споры и столкновения. Последнее произошло в прошлом году, при котором погибло два десятка индийских и четверо китайских военнослужащих.



Китай не готов к конструктивному диалогу с Индией по данному вопросу. В Пекине считают, что соседнее государство ведёт себя агрессивно, поэтому переговоры с ним бессмысленны. США данный конфликт всё же может сыграть на руку. Вашингтон заинтересован в раздувании масштабов противостояния государств и демонстрации агрессии КНР, которая является главным оппонентом в текущей внешнеполитической стратегии США.





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