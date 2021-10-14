Белорусские силовики занялись отловом инакомыслящих в соцсетях

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14 октября 2021, 14:56

Глава Белоруссии Александр Лукашенко продолжает репрессивную политику. На днях он приступил к корректировке уголовного законодательства с целью привлечения к ответственности всех несогласных с позицией власти.



В частности, уже известно о намерениях Лукашенко отправлять в тюрьму белорусов, которые буду подписаны на экстремистские каналы в социальной сети Telegram. Им грозит до 7 лет тюрьмы. Если норма уголовного права станет реальной, за решёткой может оказаться половина населения страны. Эксперты уверены, что Лукашенко не сможет сделать белорусов лояльными таким образом.



Гарантом выживания тиранического режима может стать только возврат общества в доинформационную эпоху. Имидж белорусского режима безнадёжно испорчен. Лукашенко пытается подключить к удержанию власти все ресурсы, в том числе и запрещённые. К примеру, известно о подписании указа, разрешающего работодателям увольнять работников за инакомыслие, агитацию к акциям протестов. При поступлении граждан на работу в государственные учреждения в 50% случаев требуется характеристика.





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