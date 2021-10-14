Однофамилец президента Киргизии возглавил третье за год правительство

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14 октября 2021, 12:52

В Киргизии накануне парламентских выборов сменилось правительство. Новым премьером стал Акылбек Жапаров. Он известен тем, что предлагал ранее присвоить главе государства статус правителя нации. На встрече с журналистами он пообещал гражданам достойный уровень жизни за счёт повышения налогов для богатых.



Против назначения Акылбека Жапарова на должность главы кабинета министров не выступил ни один политик в государстве. Он ранее возглавлял министерство экономики и финансов. Президент Киргизии считает, что теперь правительство начнёт работать более плодотворно.



Акылбек Жапаров уже третий премьер-министр за последний год. Политики пытаются найти виновного в социально-экономическом и энергетическом кризисе. После прошлогоднего переворота новое руководство страны пообещало населению подъём экономики и ликвидацию коррупции. В доказательство этому были проведены показательные аресты и суды. В частности был задержан глава таможни Раим Матраимов. Но он выплатил бюджету 23 миллиона долларов и был освобождён.



В Бишкеке муссируются слухи, что новый состав правительства будет мононациональным да ещё сформированным из олигархов и бизнесменов.

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