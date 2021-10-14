Какой ценой в Китае победили COVID-19

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14 октября 2021, 12:38 Источник: mk.ru

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Власти Китая уже давно заявили о том, что коронавирус в стране побежден. Здесь в основном фиксируются лишь единичные привозные случаи заражения COVID-19, при этом над жителями Поднебесной установлен тотальный контроль. О ситуации в КНР рассказали живущие там россиянки.



Полина Струкова живет в Китае уже более 15 лет. По ее словам, обстановка в Поднебесной стабильная, и здесь не считают коронавирусные волны, поскольку их просто нет.



Мария Чернецкая живет в КНР 12 лет.



«Во время пандемии мы не сидели в Пекине, переезжали с места на место. Столкнулись с ограничениями. Ничего, пережили. По возвращению в Пекин отсидели карантин на дому. Выход на улицу был запрещен», - рассказала она.



По ее словам, в это время коммунальные службы в стране занимались доставкой еды на дом и ежедневно измеряли китайцам температуру.



«Я чувствовала себя защищенной», - отметила Мария.



Она сообщила, что о каждом зараженном здесь можно почитать в открытом доступе, но таких случаев – единицы.



«Пишут имя-фамилию человека, пол, возраст, адрес. Указывают весь путь его передвижения, вплоть до вагонов поезда, в котором он ехал, чтобы найти людей, с кем он контактировал. Прослеживаются все магазины, куда он заходил. Соседи, с которыми он общался, попадают под отдельное наблюдение.



Если инфицированный сотрудник работал в офисе, то всех его коллег автоматически переводят на удаленку. Я не знаю, можно ли это назвать слежкой, но я не против такого контроля», - рассказала россиянка.



Полина Струкова сообщила, что на входе в подавляющее число крупных заведений установлены специальные регистрационные коды.



«Приходивших туда в «опасный» день вычислить легко. Плюс люди сами охотно рассказывают о своих контактах», - отметила женщина.



Она пояснила, что за сокрытие информации человек несет ответственность, вплоть до уголовной. Также у каждого жителя Китая есть «код здоровья» (QR-код в телефоне каждого человека на территории страны) и единая карточка перемещения. Они подключены к данным мобильных операторов. И код, и карточка могут менять цвет в зависимости от ситуации.



По словам Полины, если выявляют заразившегося, то на карантин могут посадить и дом, и квартал:



«Если человек оказался в зоне карантина, то покинуть её не сможет. Иногда внутри карантинной зоны можно передвигаться, иногда нет. Это решают местные власти. Плюс оповещают и сажают на карантин тех людей, которые находились в местах по недавнему маршруту заражённого».



Мария отметила, что передвижение китайцев отслеживают по сим-картам. При этом, если среди посещаемых человеком провинций имеются очаги заражения, тогда ему могут отказать во въезде в тот или иной регион.



«Как хотите называйте: ограничения, тюрьма, но такова цена нашей безопасности», - подчеркнула Мария.



«Можно спорить о соблюдении прав человека, но, когда дело касается всеобщего здоровья, больницы не справляются с наплывом пациентов, умирают врачи, тогда китайцы сами для себя принимают решение, каким образом они должны помочь. В стране нет тотального недоверия к государству, в большинстве своем народ считает, что власти поступают правильно. Я тоже так считаю», - добавила она.



Мария напомнила, что с Китаем приостановлено авиасообщение:



«Если человеку удалось сюда прилететь, то придется отсидеть на карантине две, три, а то и шесть недель. Количество дней зависит от каждого конкретного случая, от страны прилета, от результатов тестов, потому что Китай постоянно продлевает карантин. Случается, что прилетевшего сразу могут отправить домой».



Россиянки рассказали и о проводимой в стране вакцинации. По их словам, делается это добровольно, если человек не является сотрудником госкомпании.



«Государственные компании обязали всех своих сотрудников вакцинироваться. Исключение делается, если человеку нельзя делать прививку по состоянию здоровья, и для женщин, которые планируют беременность. Стариков, детей, беременных прививают по желанию, осторожно, под их ответственность», - сообщила Мария.



Полина отметила, что сертификат о вакцинации требуется только при посещении особо крупных мероприятий:



«У меня попросили только один раз – на входе в не самый популярный музей. Вакцину ставить не заставляют, но есть лёгкое общественное непонимание в адрес тех, кто отказывается от прививки: «Ну как? Мы же вместе боремся с заразой, ну ты чего? Вакцина – это же естественное продолжение мер». Наверное, это можно назвать общественным договором».



По словам Марии, в некоторых китайских провинциях, в отличие от крупнейших городов, маски сейчас уже никто не носит. Полина рассказала, что в Гуанчжоу, где она проживает, частично сохраняется масочный режим.



«Маски в школах сняли ещё в прошлом году. В метро толкучка, дистанцию никто не держит, но в масках ходят все. Если в общественном транспорте человек снимает маску, то водитель имеет право остановить движение, а пассажиры просто испепелят взглядом нарушителя. В общественных местах маску можно снимать, но охрана и волонтёры всё равно напоминают о необходимости находится в ней».



«В Пекине я чувствую себя в безопасности. Чувствую ли я себя под колпаком – да, но я не делаю ничего беззаконного, поэтому грех жаловаться», - заключила Мария.





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