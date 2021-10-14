Если Украина не удержит цену на газ, то вспыхнет волна протестов

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14 октября 2021, 12:07

Украинские регионы не исключают введения чрезвычайного положения из-за угрозы срыва отопительного сезона.



У Киева на этот счёт противоположное мнение. Глава правительства Денис Шмыгаль утверждает, что государство готово к отопительному периоду на 99%. В газовые хранилища закачано более 19 миллиардов кубометров газа. Этого объёма хватит для отопления жилого сектора и работы промышленных предприятий.



Государственная компания «Укргаздобыча» планирует нарастить добычу газа на собственной территории. В окружении президента Украины считают, что панические слухи о возможных проблемах с отоплением идут от оппозиционных структур.



Летом планировалось, что тарифы на энергоносители будут устанавливать региональные власти с учётом особенностей каждого субъекта. Но потом в Киеве заговорили о централизованном ценообразовании. Рост цен на «голубое топливо» на европейском рынке отразился и на Украине. Удерживать льготные тарифы для регионов киевские власти не смогут, так как бюджет не рассчитан на компенсацию затрат. Все расходы лягут на конечного потребителя. Это может вызвать новую волну протеста украинцев.





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