Delfi: Президент Латвии Эгилс Левитс заразился коронавирусом

Экспресс-тест президента Латвии Эгилса Левитса на коронавирусную инфекцию COVID-19 показал положительный результат. У Левитса была запланирована встреча c новым президентом Эстонии Аларом Карисом. Теперь встреча будет отложена.
Портал Delfi со ссылкой на канцелярию президента Латвии сообщает, что Эгилс Левитс в ближайшее время сдаст ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию нового типа.
С 11 октября в Латвии введен режим чрезвычайной ситуации в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией.
Режим ЧС в этой прибалтийской стране будет действовать три месяца. Власти страны призвали жителей по возможности перейти на удалённую работу.
Работников государственных и самоуправленческих учреждений обяжут пройти вакцинацию.
В торговые центры будут пускать только вакцинированных от коронавируса или переболевших граждан.
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