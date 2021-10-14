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Delfi: Президент Латвии Эгилс Левитс заразился коронавирусом

, 10:10

Delfi: Президент Латвии Эгилс Левитс заразился коронавирусом
Эгилс Левитс, фото с сайта президента Латвии

Экспресс-тест президента Латвии Эгилса Левитса на коронавирусную инфекцию COVID-19 показал положительный результат. У Левитса была запланирована встреча c новым президентом Эстонии Аларом Карисом. Теперь встреча будет отложена.

Портал Delfi со ссылкой на канцелярию президента Латвии сообщает, что Эгилс Левитс в ближайшее время сдаст ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию нового типа.

С 11 октября в Латвии введен режим чрезвычайной ситуации в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией.
Режим ЧС в этой прибалтийской стране будет действовать три месяца. Власти страны призвали жителей по возможности перейти на удалённую работу.

Работников государственных и самоуправленческих учреждений обяжут пройти вакцинацию.

В торговые центры будут пускать только вакцинированных от коронавируса или переболевших граждан.

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