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Коммерческий космос стал доступен для пожилых и инвалидов

, 09:47

Коммерческий космос стал доступен для пожилых и инвалидов

13 октября в составе группы астронавтов-любителей актёр Уильям Шетнер побывал на орбите. За всю историю космонавтики он стал первым человеком, отправившимся в полёт в столь преклонном возрасте. Актёр известен своей ролью капитана Джеймса Тиберия Кирка в сериале «Звёздный путь».

Шетнер заявил, что уже многое знает о космосе. И теперь намерен увидеть его собственными глазами. Несколько месяцев назад актёр стал вести программу о тайнах космоса и Вселенной по телевидению. Теперь зрители смогут услышать рассказ очевидца.

Полёты людей в космос являются новым направлением космического туризма. Бизнес-идея главы компании Blue Origin Джеффа Безоса состоит в привлечении внимания состоятельных пожилых людей к уникальным возможностям. Стоимость полёта в космос составляет 28 миллионов долларов. Конкуренты Blue Origin не отстают в своём развитии. Несколько недель назад компания Илона Маска SpaceX включила в экипаж космонавтов Хейли Арсено, которая страдала серьёзными заболеваниями. Она прошла большое количество курсов химиотерапии, лишилась части коленной и бедренной кости. Ранее люди с такими проблемами здоровья никогда бы не смогли отправиться в космическое путешествие.

В тройку лидеров космического туризма входит компания Virgin Galactic, которая пока скрывает состав нового экипажа.

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