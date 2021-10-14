Мария Захарова прокомментировала угрозы Украины задержать Наталью Поклонскую в Кабо-Верде

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14 октября 2021, 09:32

Мария Захарова, фото: Maksim Konstantinov, globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала угрозы Украины задержать назначенную послом в Кабо-Верде Наталью Поклонскую. Указ о назначении бывшего прокурора Крыма, экс-депутата Госдумы Натальи Поклонском послом РФ в Кабо-Верде подписал президент России Владимир Путин 13 октября.

Киевские власти бурно отреагировали на назначение Поклонской. Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко сообщил об обращении ведомства к правительству Кабо-Верде по поводу якобы "преступной деятельности" Натальи Поклонской в Крыму. Бывший заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов сообщил у себя в Twitter, что Киев может начать готовить документы на "экстрадицию" Поклонской из Кабо-Верде, - пишет "Российская газета".

Мария Захарова написала комментарий в Telegram-канале к заявлению Украины о том, что Поклонская от украинского правосудия "не спрячется и в Африке". "Пусть сначала попробуют применить украинское правосудие на территории Украины, а потом за Африку берутся", - посоветовала Захарова.

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