Россия пришла в Африку, никого не спрашивая

Аргументы Недели → В мире 13+

13 октября 2021, 17:19

Африка сейчас она вновь является тем регионом, где соперничают США, Россия, Китай, а также Франция, Турция, Италия, ОАЭ и Саудовская Аравия. При этом все эти страны не доводят дело до открытого противостояния и предпочитают действовать опосредованно – через прокси-структуры, местные силы или ЧВК.



Каких-то устоявшихся союзов при борьбе за Африку почти нет. Две страны могут жёстко соперничать в одном месте, но сотрудничать в другом. Например, соперничество Москвы и Парижа за бывшие французские колонии не мешало Франции быть в ливийском конфликте на той же стороне, что и Россия. На таких ситуативных союзах сейчас строится вся мировая политика – нет идеологических барьеров, зато есть интересы. Всё это похоже на ситуацию, которая сложилась в мире перед Первой мировой войной. Тогда, кстати, Африка тоже была одним из камней преткновения. И тогда Россию в Африку не пускали всеми силами, причём даже так называемые «союзники» из Франции. Но сейчас наша страна никого и не спрашивает.



Теперь русские «частные военные специалисты» есть уже и в Нигерии, и много где ещё. И что больше всего раздражает Париж – в Мали, где французы уже много лет без особого успеха воюют с исламистами. Причём эта война началась после войны в Ливии, где Париж был «паровозом» идеи по свержению «плохого» Каддафи. Французы начали интервенцию в Мали прежде всего для того, чтобы выкинуть из богатой ресурсами страны китайцев. Китайцев выкинули – и они «утёрлись», а вот русских тронуть Франция опасается. Париж активно «ноет», грозя уйти из Мали вообще. А тут ещё и летать туда теперь приходится кружным путём.



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