Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал условия для увеличения транзита газа через Украину

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13 октября 2021, 13:16 Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

Россия готова увеличить транзит газа через Украину при определенных условиях. Условия перечислил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента России заявил журналистам в среду, что Россия исполнит все свои транзитные договоренности, если ЕС увеличит закупки голубого топлива, а Киев предложит конкурентные условия транзита.

Песков подчеркнул, что главным адресатом Украины для решения вопроса о сохранении транзита "являются покупатели газа в Европе. Как он объяснил, европейские компании могут заключить с "Газпромом" новое долгосрочное соглашение с увеличенными объемами, с учетом растущих потребностей в газе.

Песков напомнил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что если продолжат покупать российский газ, если будут увеличивать контракты и Украина будет давать конкурентоспособные коммерческие предложения, то все продолжит работать.

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