На ремонт повреждённой близ Китая атомной подлодки США потребуется несколько лет

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13 октября 2021, 12:24

В начале октября многоцелевая атомная субмарина США получила в Южно-китайском море повреждения. Она столкнулась с подводным объектом, и в течение недели добиралась до базы Гуама.



Американцы скрывают информацию о характере повреждения АПЛ Connecticut. Вероятнее всего, субмарина протаранила затонувшее судно или врезалась в подводную гору. Реакторный отсек не пострадал. Двум морякам была оказана медицинская помощь на берегу. Никаких фотографий подлодки в сети нет и это вполне логично, так как на её борту находится порядка полусотни ракет систем «Томагавк» и «Гарпун». Не исключено, что подводная лодка будет отправлена на ремонт в США, так как только там можно провести полноценную замену пострадавшего оборудования. О списании субмарины речи пока не идёт, но на её восстановление могут уйти несколько лет.



Пекин потребовал от Вашингтона обнародования информации о целях нахождения атомной подлодки близ своей границы. В Китае считают, что инцидент может иметь экологические последствия для Южно-Китайского моря.

Согласно предположениям китайских экспертов, американская подлодка следила в море за субмаринами КНР, имеющими на борту ядерные ракеты. Ракетоносцы класса «Цзинь», по предварительным данным, базируются в скале. Там находится целая военно-морская база Юйлинь.





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