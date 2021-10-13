В базу украинского сайта «Миротворец» внесли 12-летнего ребёнка из Луганска

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13 октября 2021, 11:13

Гарик Сукачев и Сергей Галанин с Фаиной Савенковой, фото: twitter.com/FainaSavenkova

В базу скандального украинского сайта "Миротворец" внесли ребёнка из Луганска. Двенадцатилетняя жительница Луганска Фаина Савенкова - писательница, драматург, автор целого ряда рассказов, пьес и эссе.

Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник рассказал, что девочка, как обычный ребенок, пишет о том, что видит,- передает РИА Новости.

По словам политика, на сайте "Миротворец" девочку обвиняют в "распространении фейков и собственных домыслов", а также участии в писательских конкурсах в России. Фаина Савенкова ранее выступила с видеообращением к членам СБ ООН, призвав не забывать, что дети Донбасса имеют права на детство и мирную жизнь.

В эфире радио Sputnik обозреватель информационного агентства News Front Юлия Витязева назвала нелюдями и подонками тех, кто внес имя девочки в этот список.

По словам Витязевой, Фаина "говорит очень правильные вещи и очень страшные с учетом ее возраста, она оглашает все то, что, возможно, не всегда могут позволить себе озвучить политики, взрослые люди".

Журналистка подчеркнула, что "вместо того, чтобы прислушаться к этому ребенку, задуматься над тем, что у таких, как она, у ее сверстников, украли детство, ее вносят в базу "Миротворца".

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