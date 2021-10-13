Сегодня «железной леди» Маргарет Тэтчер исполнилось бы 96 лет

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13 октября 2021, 10:32 Наталья Полянская

Сегодня исполнилось ровно 96 лет со дня рождения Маргарет Тэтчер. За резкую критику Советского руководства она получила прозвище «железная леди».

Маргарет Тэтчер родилась 13 октября 1925 года. Ее отец владел бакалейными лавками, а мать была портнихой. Маргарет ходила в школу и получила стипендию для обучения в школе для девочек. После школы она изучала химию в Оксфордском университете.

В 1946 году Тэтчер стала председателем Ассоциации консервативной партии Оксфордского университета. После учёбы она стала работать химиком-исследователям в одной известной компании, в это же время она вступила в Ассоциацию консервативной партии и приняла участие в партийной конференции. Маргарет была избрана кандидатом в январе 1951 года и вошла в избирательный список.

В последующие годы Тэтчер возобновила борьбу за место в парламенте. В конечном итоге она одержала победу и стала членом Палаты общин. В своей первой речи Маргарет выступала в поддержку Закона о государственных органах.

На парламентских выборах 1970 года Тэтчер была назначена министром просвещения и науки.

С 1975 году по 1979 год Маргарет Тэтчер являлась лидером оппозиции. В 1976 году она выступила с резкой критикой Советского Союза, после чего в российских газетах её стали называть «железная леди».

На экономическую политику Тэтчер оказали влияние идеи монетаризма. Она проводила политику направленную на снижение прямых налогов на доход и повышение косвенных налогов, в том числе налога на добавленную стоимость. Также она занималась политикой приватизации. Тэтчер коснулось сферы экономики, финансов, трудовых отношений и даже социальной сферы. Также она внесла большой вклад в сферу образования, здравоохранение и внешнюю политику.

Маргарет Тэтчер пережила несколько микроинсультов и страдала деменцией, после чего перенесла удаление опухоли мочевого пузыря. Тэтчер скончалась утром 8 апреля 2013 года на 88-м году жизни в отеле Ritz в центре Лондона. Причиной её смерти стал инсульт.

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