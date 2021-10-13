Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил о настойчивых попытках законодателей США обрушить отношения с Россией

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13 октября 2021, 09:38 Источник: ТАСС

Анатолий Антонов, фото из соцсети Facebook

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что американские законодатели с маниакальной настойчивостью пытаются обрушить российско-американские отношения. Антонов ответил на вопрос журналистов по поводу предложения американских сенаторов ввести санкции в отношении 35 российских граждан в соответствии с Актом Магнитского.

Как отметил дипломат, новая попытка наложить ограничения на 35 россиян под совершенно надуманным предлогом – яркое подтверждение намерению США обрушить отношения с Россией.

"Видимо, таким образом на Капитолии хотят создать перед избирателями иллюзию «борьбы с врагами Америки», которых сами же и выдумывают, вместо того чтобы заниматься решением насущных проблем своей страны", - выразил мнение посол.

Анатолий Антонов призвал "членов конгресса отказаться от деструктивных подходов и «сбросить антироссийские шоры»".

Посол РФ с США также призвал избранников американского народа "осознать безальтернативность конструктивного и взаимоуважительного диалога с Россией, в том числе для совместного преодоления глобальных вызовов", которых становится все больше.

Заявление Антонова диппредставительство опубликовало в Facebook.

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