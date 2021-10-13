Дональд Трамп заметно похудел

После того как Дональд Трамп сложил полномочия и уехал из Белого дома, сбросил 11 килограммов. Секрет его похудения раскрыл пресс-секретарь Джейсон Миллер в интервью телеканалу GB News, отрывок из беседы опубликован в Твиттер-аккаунте канала.
В интервью от 10 октября Миллер отметил, что бывший президент США чувствует себя прекрасно: он загорел, выглядит отдохнувшим и «гораздо более счастливым». На вопрос ведущего, как бывшему президенту удалось так сильно похудеть, его пресс-секретарь передал туманный ответ Трампа: «Немного гольфа и много выступлений в поддержку».
Джейсон добавил, что на улучшение формы Трампа повлияло и «отсутствие круглосуточного доступа к кухне» после отъезда из Белого дома.
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