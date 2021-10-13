Дональд Трамп заметно похудел

Аргументы Недели → В мире 13+

13 октября 2021, 08:58 Анастасия Иванова

Фото: Oliver Contreras/Keystone Press Agency; Дональд Трамп

После того как Дональд Трамп сложил полномочия и уехал из Белого дома, сбросил 11 килограммов. Секрет его похудения раскрыл пресс-секретарь Джейсон Миллер в интервью телеканалу GB News, отрывок из беседы опубликован в Твиттер-аккаунте канала.



В интервью от 10 октября Миллер отметил, что бывший президент США чувствует себя прекрасно: он загорел, выглядит отдохнувшим и «гораздо более счастливым». На вопрос ведущего, как бывшему президенту удалось так сильно похудеть, его пресс-секретарь передал туманный ответ Трампа: «Немного гольфа и много выступлений в поддержку».



Джейсон добавил, что на улучшение формы Трампа повлияло и «отсутствие круглосуточного доступа к кухне» после отъезда из Белого дома.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости