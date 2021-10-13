Сенатор-республиканец Митч Макконнелл выразил неудовлетворение политикой Джо Байдена в отношении России и Китая

Аргументы Недели → В мире 13+

13 октября 2021, 08:33

президент США Джо Байден, CNP/AdMedia

Американский сенатор-республиканец Митч Макконнелл выразил неудовлетворение политикой администрации президента США Джозефа Байдена в отношении нескольких стран, среди которых Россия и Китай.

Макконел обвинил Россию в «манипуляциях на энергетических рынках» и «злонамеренных действиях в сети», а про КНР, Иран и Северную Корею сазал, что они «пренебрегают так называемым основанным на правилах международным порядком».

Сенатор заметил, что при этом «присущие предвыборной кампании Байдена резкие высказывания сменились на безысходную дипломатическую риторику его администрации», - передает RT.

«Самое главное, пустая риторика администрации Байдена никак не способствует сдерживанию растущей угрозы со стороны коммунистического Китая», — подчеркнул американский политик.

Митч Макконнелл заявил, что предложенный администрацией Байдена бюджет «совершенно не отвечает» потребности США составить серьёзную конкуренцию КНР и России. Он также отметил, что «демократы в сенате... намесяцы оставили в подвешенном состоянии первостепенный инструмент конгресса для воздействия на оборонную политику — исторически поддерживаемый обеими партиями законопроект об оборонном бюджете США».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости