Боррель заявил о признании Евросоюзом законности контракта «Газпрома» с Венгрией

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13 октября 2021, 07:23

MFA Russia, globallookpress.com

Государства-члены Европейского союза могут свободно заключать двусторонние соглашения. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель признал, что заключение контракта между российской корпорацией "Газпром" и Венгрией на поставку газа в обход Украины не нарушает законодательство ЕС.

Борррель сделал такое заявление в Киеве во время саммита Украина-ЕС, - сообщает Reuters.

"Газпром" и венгерская MVM CEEnergy ранее подписали два долгосрочных контракта на поставку газа через "Турецкий поток" и далее Сербию и через Австрию. Эти оба маршрута обходят Украину.

Украинские власти заявили, что Венгрия "наносит ущерб" двусторонним украино-венгерским отношениям, и пригрозили обратится в Еврокомиссию.

Боррель отметил, что "в сделке между Венгрией и "Газпромом" нет ничего, что противоречило бы европейскому законодательству".

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