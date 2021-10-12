Арест генпрокурора Молдавии взбудоражил гагаузов

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12 октября 2021, 15:05

Лидер Молдавии Майя Санду пытается успокоить взбудораженных арестом генерального прокурора Александра Стояногло граждан. Больше всего протестующих оказалось в Гагаузской автономии.



Стояногло за два года работы в Генеральной прокуратуре не завёл ни одного коррупционного расследования. Мимо правоохранителей даже прошло дело по факту хищения одного миллиарда долларов из государственных банков. Стояногло ранее возглавлял прокуратуру Гагаузии. Население и некоторые политики выступают против проведения расследования его работы в регионе. Сам Стояногло за несколько месяцев до своего ареста сообщил, что власти Молдавии хотят его арестовать за то, что он гагауз. Это может привести к серьёзному национальному конфликту.



Бывший президент Молдавии, коммунист Владимир Воронин напомнил, что за последнее десятилетие в стране сменилось 12 правительств, каждое из которых обещало активно бороться с коррупцией и мафиозными группировками. Однако этого не произошло. Проблема Молдавии не в аресте генпрокурора, а в существующем политическом режиме. Власть ничего не может сделать, а страдают в итоге простые люди.



В Гагаузии считают арест Стояногло началом ликвидации автономной территории. Чтобы избежать этого, гагаузы активно обсуждают тему проведения референдума.





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