Как Саакашвили прятался в фуре с украинской сметаной, но его все равно нашли

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12 октября 2021, 14:09

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Стали известны подробности приезда Михаила Саакашвили в Грузию. Экс-президент страны прибыл из Украины на пароме «Вильнюс», после чего успел побывать в Абаше, Батуми, Кутаиси и Тбилиси. Первого октября он был задержан в столице Грузии. На него открыто сразу несколько уголовных дел.



По данным телекомпании «Пирвели», Михаил Саакашвили въехал в страну на пароме, на котором находился грузовик с молочными продуктами. По сведениям СМИ, политик прятался в вентиляционном отсеке автомобиля, где находился 48 часов.



Позже в интернете появилось видео задержания Саакашвили в одной из квартир, когда он уже был в Тбилиси. Наручники на него одели в тот момент, когда политик стоял рядом с накрытым столом, на котором помимо еды находились две бутылки водки. Саакашвили разрешили допить из стакана, но похоже, что политику не дали закусить.



Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Саакашвили является украинским гражданином, поэтому он лично займется вопросом его возвращения. Но в Грузии ответили, что политик сможет вернуться на Украину лишь после того, как отсидит на родине весь тюремный срок.





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