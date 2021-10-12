Саммит в Киеве ЕС-Украина подведёт итоги двухлетнего президентства Зеленского

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12 октября 2021, 13:30

Очередной саммит Украина –ЕС подведёт итоги двухлетнего президентства Владимира Зеленского. Несмотря на наличие новых направлений в отношениях, стороны вынуждены обсуждать старые вопросы: конфликт на Донбассе, коррупционные преступления.



К началу саммита сложились весьма сложные взаимоотношения Украины с главными членами союзного образования. Окружение президента Зеленского практически каждый день оказывается в центре скандалов. Всё это заметно ослабляет доверие западных партнёров. Два с половиной года назад европейские политики возлагали на украинскую власть большие надежды. На Западе считали, что киевское руководство проведёт необходимые реформы, государство перейдёт на цивилизованный путь развития. Однако Украина по-прежнему находится в состоянии войны, а коррупционные преступления стали фиксироваться практически во всех сферах и отраслях экономики.



Обнародованные результаты расследования в рамках проекта Pandora Papers буквально взбудоражили мировую общественность. В списке держателей активов в офшорах оказался и украинский президент. Он зарегистрировал несколько счетов ещё до того, как стал политиком. По данным экспертов, он имеет недвижимость в Великобритании.



В ходе саммита стороны планируют подписать ряд документов о совместном авиационном пространстве, получении новых грантов и инвестиций.





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