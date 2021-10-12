Китай столкнулся с нехваткой электроэнергии

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12 октября 2021, 12:31

В китайских провинциях не хватает до 20% электроэнергии. Многие предприятия вынуждены сокращать, а в ряде случаев и вовсе останавливать производство. На глобальную экономику это может оказать крайне негативное влияние.



Энергокризис повышает спрос на сырьевые товары из России. Китай готов к закупкам угля, при этом власти распорядились увеличить угледобычу в собственных регионах. Одним из крупнейших промышленных субъектов КНР является Ляонин. Дефицит электроэнергии регион испытывает уже в течение месяца. В этих условиях Поднебесная сняла введённый ранее запрет на импорт угля из Австралии. Грузовые корабли уже разгружаются в некоторых китайских портах.



70% угольных электростанций в КНР являются убыточными из-за высокой стоимости сырья. Она повышается вслед за ценой на газ. Эксперты полагают, что проблема приведёт к сокращению промышленного энергопотребления к концу года на 12%, так как в зимний период поставки угля сокращаются. Кризис в Китае скажется на мировой экономике. Пострадают многие отрасли. К примеру, автомобилестроение не получит необходимые компоненты, а фермеры - семена и удобрения.



Россия от кризиса в Китае может получить значительную выгоду. С начала октября КНР уже наращивает закупку электроэнергии на российском Дальнем Востоке.





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