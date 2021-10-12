Варшава не признает верховенство законов ЕС

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12 октября 2021, 10:09

Конституционный суд Польши признал верховенство Основного закона страны над европейским правом. Это исключительно политический жест Варшавы, за которым не будет никаких действий. Судьи понимают, что европейские чиновники могут ответить болезненными мерами.



В Варшаве оговорились, что речь идёт лишь о некоторых законах европейского права. О полном отрицании законов ЕС речи не идёт. К тому же конституционное решение не является заключительным. Его можно изменить в любое время. Скорее всего, Варшава совершила неразумный поступок, выступив против Брюсселя. Это может привести к превращению польского государства в «мальчика для битья». Варшавский демарш никто не поддержал. Старожилы Европы: Берлин, Париж и вовсе пригрозили Варшаве исключением из состава союза. Евросоюз не терпит смуты.



Варшава плюнула в сторону Брюсселя, но содержимое плевка не долетело до него. Чтобы как то сгладить ситуацию, премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил о важности нахождения Варшавы в общей европейской семье. За последние годы Польша не первый раз выступает против ЕС, но все амбиции угасают после прекращения финансирования.





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