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Депутаты Рады Украины обратились в прокуратуру для расследования офшоров Зеленского

, 22:39 Источник: РИА Новости

Депутаты Рады Украины обратились в прокуратуру для расследования офшоров Зеленского
Здание Рады, фото: Sergey Kovalev/ globallookpress.com

Депутаты Верховной рады Украины из фракции бывшего украинского президента Петра Порошенко "Европейская Солидарность" подали в офис генпрокурора Украины два заявления о расследовании якобы преступлений окружения Владимира Зеленского.

Сопредседатель фракции Артур Герасимов сообщил, что одно из них касается расследования вероятного финансирования терроризма. "Это когда то кумовья, то сваты, то родственники Зеленского причастны напрямую к финансированию терроризма", - цитирует Герасимова пресс-служба.

Он подчеркнул, что агрессивная реакция главы государственного Укрэксимбанка Евгения Мецгера, который является приближенным к президенту Зеленского лицом, на вопрос журналиста о кредите человеку из ДНР, свидетельствует о страхе разоблачения.

Второе касается Pandora Papers. Соратники Порошенко намерены выяснить про грязные деньги из Приватбанка.

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