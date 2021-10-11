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Как в США школьник расстрелял четверых и был отпущен под залог

, 20:07

Как в США школьник расстрелял четверых и был отпущен под залог
Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Писатель Леонид Млечин рассказал об особенностях американской системы правосудия. Стрелявший в школьника и учителей темнокожий старшеклассник на следующий день после задержания был переведен под домашний арест.

Молодой американец устроил в школе стрельбу. Он ранил юношу, с которым перед этим подрался, начал стрелять в учителей и после этого убежал.

Через несколько часов виновник произошедшего сам пришел в полицию вместе с адвокатом. На следующий день судья его выпустил под залог. Как такое стало возможно?

Подробности этих событий и о том, какие параллели они имеют с историей России, можно узнать на YouTube-канале Леонида Млечина.

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