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Политолог Александр Костин описал сценарий войны России и Украины

, 19:34 Источник: РИА Новости

Политолог Александр Костин описал сценарий войны России и Украины
Харьков, фото: pixabay.com

Захвата черноморских портов Украины и Одесской, Херсонской, Харьковской и Днепропетровской областей будет достаточно для победы в гипотетической российско-украинской войне.

Политолог, заместитель генерального директора Института национальной стратегии Александр Костин заявил, что если между Россией и Украиной произойдет военный конфликт, Москве будет достаточно заблокировать украинское черноморское побережье, занять ее порты и сместить власть в областях юго-востока Украины.

Эксперт считает, что блокировка портов и захват Одесской, Херсонской, Харьковской и Днепропетровской областей "остановит экономику Украины, лишив ее промышленной базы и главных транзитных путей". "Ценность государства упадет до нуля", — пояснил Костин интервью "Украине.ру".

Как заключил политолог, "Киев как военная цель интересен только для того, чтобы заблокировать политическую и финансовую деятельность на Украине".

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