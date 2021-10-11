Владимир Соловьёв прокомментировал статью Дмитрия Медведева, посвящённую Украине

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11 октября 2021, 15:20 Источник: Свободная пресса

Владимир Соловьёв, фото: Federation Council of Russia, globallookpress.com

Телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал вышедшую в свет в день приезда в Россию заместителя Госсекретаря США Виктории Нуланд статью заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, посвящённую Украине.

Как подметил Соловьёв в своём Telegram-канале, что посвящённая Украине статья Дмитрия Анатольевича Медведева вышла 11 октября, в тот же день, когда в Москву с визитом прибывает американский политик Нуланд, - сообщает «Свободная пресса».

Телеведущий пишет: «Важно, что статья Медведева появилась до приезда Нуланд в Москву и ее переговоров в МИД и АП (Администрации президента РФ). Позиция нашей страны представлена максимально точно. С Зеленским говорить не о чем, а вот его хозяев послушаем».

В своей публикации Дмитрий Медведев подчеркнул, что переговоры с нынешним украинским руководством бессмысленны, он оценивает сотрудничество Украины и США как непрочное.

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