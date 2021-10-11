Тайвань усиливает конфронтацию между Вашингтоном и Пекином

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11 октября 2021, 12:21

Китай и Тайвань отметили 110 лет революции, свергнувшей последнюю империю Цин. При этом государства по-разному оценивают произошедшие события вековой давности.



Председатель КПК Си Цзиньпин заявил, что возвратит Тайвань в свой состав мирным способом. Тайваньские политики намерены защищаться. Баланс сил в регионе поменялся. Китай значительно усилил военное присутствие, а влияние США в регионе заметно упало. Из-за неправильной оценки намерений противника сверхдержавы могут начать войну за Тайвань.



Лидер Тайваня Цай Инвэнь говорит об укреплении обороны. Страна не будет идти по пути Гонконга. Цай предложила Китаю строить политику на основе равноправия. В Пекине не согласились с этим. Тайваньский вопрос стал самым опасным в стратегическом состязании США и Китая. В последнее время Пекин стал активно оказывать давление на Тайбэй. В тайваньскую воздушную зону только за последние несколько дней залетело более 150 военных самолётов КНР. США реагирует на действия Китая. Американские инструкторы активно обучают тайваньских солдат, пехотинцев и спецназ боевому ремеслу. В августе американцы поставили в страну новую партию оружия на 750 миллионов долларов.





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