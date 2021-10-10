На территории сгоревшего склада боеприпасов в Казахстане произошел взрыв

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10 октября 2021, 08:36 Источник: РИА "Новости"

пожар, pixabay.com

В воскресенье, 10 октября, на территории сгоревшего в августе текущего года в Жамбылской области Казахстана склада инженерных боеприпасов прогремел взрыв. Об этом заявили в министерстве обороны страны.

Уточняется, что около 07.20 по местному времени (04.20 по Москве) на территории склада инженерных боеприпасов в поселке Сарыкемер было зафиксировано срабатывание взрывоопасного предмета, который ранее был поврежден пожаром.

Отмечается, что дальнего разлета осколков и фрагментов не произошло. В результате случившегося никто не пострадал.

Напомним, в августе на складе воинской части в Жамбылской области, где хранятся инженерные боеприпасы, вспыхнул пожар. Было зарегистрировано не менее десяти взрывов. В результате случившегося погибли семнадцать человек, в больницы поступили около ста пострадавших.

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